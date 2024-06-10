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Туристические возможности Азербайджана представлены в четырех городах Индии

Туристические возможности Азербайджана представлены в четырех городах Индии
Туризм
10 июня 2024 г. 13:22
Туристические возможности Азербайджана представлены в четырех городах Индии

Туристические возможности Азербайджана представлены в четырех городах Индии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Бюро по туризму Азербайджана провело презентации туристических возможностей страны в Бангалоре, Пуне и Калькутте, а также нетворкинг-мероприятие в Мумбаи.

В рамках этих мероприятий были организованы встречи с более чем 100 представителями турсектора Индии, в которых участвовали представители восьми азербайджанских компаний, включая ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

Азербайджанское бюро по туризму также организовало в Мумбаи пресс-конференцию с участием более 40 представителей индийских СМИ.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan’s tourism potential showcased in four Indian cities
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın turizm imkanları Hindistanın 4 şəhərində tanıdılıb

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