Туристические возможности Азербайджана представлены в четырех городах Индии

Туристические возможности Азербайджана представлены в четырех городах Индии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Бюро по туризму Азербайджана провело презентации туристических возможностей страны в Бангалоре, Пуне и Калькутте, а также нетворкинг-мероприятие в Мумбаи.

В рамках этих мероприятий были организованы встречи с более чем 100 представителями турсектора Индии, в которых участвовали представители восьми азербайджанских компаний, включая ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

Азербайджанское бюро по туризму также организовало в Мумбаи пресс-конференцию с участием более 40 представителей индийских СМИ.