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Туристические возможности Азербайджана представлены на международной выставке в Турции

Туристические возможности Азербайджана представлены на международной выставке в Турции Туристические возможности Азербайджана представлены на 26-й Восточно-средиземноморской международной выставке туризма и путешествий (EMİTT 2023) в Стамбуле.
Туризм
12 апреля 2023 г. 18:05
Туристические возможности Азербайджана представлены на международной выставке в Турции

Туристические возможности Азербайджана представлены на 26-й Восточно-средиземноморской международной выставке туризма и путешествий (EMİTT 2023) в Стамбуле.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по туризму.

В четырехдневной выставке, проходящей при поддержке Государственного агентства по туризму и при организации Бюро по туризму Азербайджана, представлены две туристические компании страны, группа отелей и гостиниц и ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

В рамках выставки проводятся деловые встречи в формате B2B с туристическими компаниями, оцениваются возможности двустороннего сотрудничества.

Выставка EMİTT проводится ежегодно и считается одной из пяти крупнейших туристических выставок в мире. В прошлом году выставку посетили 33 595 человек из 110 стран.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın turizm imkanları Türkiyədə təbliğ olunur

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