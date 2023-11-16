Туристические возможности Азербайджана демонстрируются в Узбекистане

С целью демонстрации туристических возможностей Азербайджанское бюро туризма совместно с местными туристическими партнерами представлено на Ташкентской международной туристической выставке (TIFF), посвященной теме “Туризм на Шелковом пути” в городе Ташкен

С целью демонстрации туристических возможностей Азербайджанское бюро туризма совместно с местными туристическими партнерами представлено на Ташкентской международной туристической выставке (TIFF) “Туризм на Шелковом пути” в Узбекистане.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по туризму.

Всего на национальном стенде страну представлены 7 местных партнеров туристической индустрии. Посетителям выставки предоставляется подробная информация об истории, культурном наследии Азербайджана, образцах национальной кухни, возможностях горнолыжных курортов, виноделия, оздоровительного и зимнего туризма. Участники также проводят встречи в формате B2B с представителями зарубежной индустрии туризма.

В ходе сессии, проведенной в рамках выставки, советник председателя Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде выступил с презентацией о значимости Шелкового пути в сфере туризма.