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Туристические возможности Азербайджана демонстрируются в Нью-Дели

Туристические возможности Азербайджана демонстрируются в Нью-Дели Национальный стенд Бюро по туризму Азербайджана представлен на второй по величине индийской выставке SATTE, проходящей в Нью-Дели.
Туризм
10 февраля 2023 г. 10:05
Туристические возможности Азербайджана демонстрируются в Нью-Дели

Национальный стенд Бюро по туризму Азербайджана представлен на второй по величине индийской выставке SATTE, проходящей в Нью-Дели.

Как сообщили Report в Государственном агентстве по туризму, в выставке участвуют 11 представителей туристической индустрии Азербайджана.

В рамках выставки планируется проведение двусторонних встреч с партнерами.

В выставке, которая продлится до 11 февраля, ожидается участие более 1200 представителей из более чем 50 стран, свыше 35 тыс. экспертов в сфере туризма и путешествий, а также представителей государственных туристических структур 28 стран.

Так же, 6-8 февраля в городах Ченнай и Ахмадабад с целью продвижения туристического потенциала Азербайджана были проведены презентации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın turizm imkanları Nyu-Delhi şəhərində tanıdılır

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