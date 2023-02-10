Туристические возможности Азербайджана демонстрируются в Нью-Дели

Национальный стенд Бюро по туризму Азербайджана представлен на второй по величине индийской выставке SATTE, проходящей в Нью-Дели.

Национальный стенд Бюро по туризму Азербайджана представлен на второй по величине индийской выставке SATTE, проходящей в Нью-Дели.

Как сообщили Report в Государственном агентстве по туризму, в выставке участвуют 11 представителей туристической индустрии Азербайджана.

В рамках выставки планируется проведение двусторонних встреч с партнерами.

В выставке, которая продлится до 11 февраля, ожидается участие более 1200 представителей из более чем 50 стран, свыше 35 тыс. экспертов в сфере туризма и путешествий, а также представителей государственных туристических структур 28 стран.

Так же, 6-8 февраля в городах Ченнай и Ахмадабад с целью продвижения туристического потенциала Азербайджана были проведены презентации.