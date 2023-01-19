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Туристические возможности Азербайджана демонстрируются в Испании

Туристические возможности Азербайджана демонстрируются в Испании Туристические возможности Азербайджана демонстрируются на туристической выставке FITUR, организованной Государственным агентством по туризму и Азербайджанским бюро туризма совместно с 4 местными партнерами в столице Испании Мадриде.
Туризм
19 января 2023 г. 16:39
Туристические возможности Азербайджана демонстрируются в Испании

Туристические возможности Азербайджана демонстрируются на туристической выставке FITUR, организованной Государственным агентством по туризму и Азербайджанским бюро туризма совместно с 4 местными партнерами в столице Испании - городе Мадриде.

Об этом сообщает Report с о ссылкой на агентство.

В рамках выставки, которая считается одним из крупнейших туристических мероприятий в испаноязычных странах, проводятся встречи в формате B2B с туроператорами и туристическими агентствами из Испании, Португалии, стран Латинской Америки.

На выставке, которая продлится до 22 января, посетителям предоставляется обширная информация о туристических достопримечательностях Азербайджана, образцах национальной кухни, виноделии, гольфе, культуре, а также возможностях горного и зимнего туризма, горнолыжных курортах.

В рамках выставки национальный стенд Азербайджана посетили генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили, Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Испании и Андорре Рамиз Гасанов.

В этом году в 43-й по счету выставке FITUR принимают участие более 8 тысяч компаний из 131 страны, и ожидается, что выставку посетят более 120 тысяч человек.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan’s tourism opportunities demonstrated in Spain
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın turizm imkanları İspaniyada nümayiş etdirilir

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