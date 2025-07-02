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Туристические возможности Азербайджана будут продвигаться в странах Азии

Туристические возможности Азербайджана будут продвигаться в странах Азии Туристические возможности Азербайджана будут продвигаться на Ближнем Востоке, в Восточной и Южной Азии.
Туризм
2 июля 2025 г. 16:04
Туристические возможности Азербайджана будут продвигаться в странах Азии

Туристические возможности Азербайджана будут продвигаться на Ближнем Востоке, в Восточной и Южной Азии.

Как сообщает Report, Государственное агентство по туризму начало подготовку в данном направлении.

Согласно информации, Госагентство потратит 530 тыс. манатов на организацию роуд-шоу в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), B2B мероприятий в Кувейте, Омане и Катаре, а также сетевого мероприятия в ОАЭ.

Организация также потратит 1,461 млн манатов на организацию семинаров, сетевых мероприятий и роуд-шоу, оказание представительских услуг в Китае, Индии и Японии.

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