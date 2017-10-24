Туристические компании Азербайджана заработали в первом полугодии 22,4 млн манатов

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В январе-июне текущего года доходы турагентств и туроператоров в Азербайджане выросли на 13,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 22,4 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, эти компании оказали услуги 29,7 тыс. туристов, что на 6,5% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Из них 19,9 тыс. являются гражданами Азербайджана, посетившими зарубежные страны, 6,3 тыс. - путешествующими в пределах страны, а 3,5 тыс. – иностранцы или лица без гражданства, прибывшие в Азербайджан в туристических целях. Число граждан, обратившихся в турагентства за получением путевок в пределах страны, увеличилось на 37%, прибывших в страну иностранных туристов – на 67%, количество выезжающих за рубеж на отдых граждан Азербайджана сократилось на 5,7%.

Турагентства и туроператоры продали 15 тыс. турпутевок, из них 1,1 тыс. - иностранным гражданам, 13,9 тыс. - гражданам страны. Из них 11,8 тыс. путевок (84,9%) граждане Азербайджана приобрели в целях заграничных путешествий, 2,1 тыс. (15,1%) – в пределах страны. Общая стоимость проданных гражданам Азербайджана путевок составила 15,9 млн манатов, из них 14 млн манатов или 88,1% – стоимость путевок за границу.

Число путешествующих за границу посредством турагентств и туроператоров граждан Азербайджана составило 20 тыс. человек, из них 47,7% выехало в Турцию, 12,7% - в ОАЭ, 12,4% - в Россию, 9,1% - в Иран, 3% - в Германию, 1,6% - Грузию, 1,4% - Италию, 1,3% - Чехию, 0,7% - Украину и 10,1% - в другие страны.