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Туристические компании Азербайджана подготовили турпакеты по новым маршрутам

Туристические компании Азербайджана подготовили турпакеты по новым маршрутам С октября туристические компании Азербайджана начинают подготовку к зимнему туризму.
Туризм
20 октября 2021 г. 18:20
Туристические компании Азербайджана подготовили турпакеты по новым маршрутам

С октября туристические компании Азербайджана начинают подготовку к зимнему туризму.

Как сообщил Report председатель правления Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Ахмед Гурбанов, туристические компании уже выставили турпакеты на зимний сезон.

По его словам, сейчас для туризма наступил "мертвый сезон", однако оживление ожидается во время новогодних праздников: "В связи с этим турагентства и компании ведут подготовку к зимнему сезону. Под зимним туризмом в Азербайджане в основном подразумевается деятельность зимне-летних туристических комплексов в Шахдаге и Туфандаге. Люди стекаются в эти районы, чтобы покататься на лыжах. В этом году ожидается высокий спрос”.

А.Гурбанов отметил, что туркомпании в этом году создали новые туристические маршруты и предлагают турпакеты по этим направлениям: "В настоящее время число туристов из-за рубежа невелико по сравнению с другими годами из-за пандемии. Учитывая, что границы также закрыты, в основном в этом году активен внутренний туризм".

А.Гурбанов подчеркнул, что в освобожденных от оккупации регионах имеются широкие возможности для зимнего туризма:

“В освобожденных от оккупации регионах в настоящее время продолжаются инфраструктурные проекты. После того, как они завершатся, туристы потекут в карабахский регион. Потенциал зимнего туризма в регионе тоже высок. В Карабахе можно внедрить различные виды туризма. Здесь возможно строительство зимних и летних комплексов. Учитывая природу и климатические условия Карабаха, у нас будет возможность провести большую работу по развитию зимнего туризма”.

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Версия на английском языке Azerbaijani tourism companies develop tour packages for new routes
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın turizm şirkətləri yeni marşrutlar üzrə turpaketlər hazırlayıb

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