Туристические гиды из регионов Азербайджана пройдут сертификацию

С 2017 года любой человек в Азербайджане может работать в качестве туристического гида, что снижает качество предоставляемых туристам услуг.

С 2017 года любой человек в Азербайджане может работать в качестве туристического гида, что снижает качество предоставляемых туристам услуг.

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил председатель Ассоциации туристических гидов Азербайджана Турал Мусаев.

"Многие гиды хотели бы получить сертификат. Ассоциация имеет два проекта по повышению качества экскурсий. Один из них - "путеводитель по туризму", в котором собрана и представлена информация о туристических объектах и заповедниках. С другой стороны, у тех, кто не прошел сертификацию, возникнут сложности при входе в музеи, что также влияет на качество работы. В результате число несертифицированных гидов уменьшится", - отметил он.

По словам Мусаева, гиды в районах являются членами ассоциации: "Мы провели тренинги в 7 регионах, и 20 из 30 участников успешно сдали экзамены. Если мы внедрим сертификацию в целом по стране, гиды из Баку будут мешать работе других. Поэтому мы хотим провести такую сертификацию в регионах. В этот проект в качестве экспертов следует привлекать местных гидов”.