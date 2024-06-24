Туристическая дипломатия Азербайджана: представительства в Москве и Стамбуле

В сентябре 2024 года Азербайджан планирует распахнуть двери своего нового туристического представительства в Москве, а в декабре того же года аналогичное представительство появится в Стамбуле.

В сентябре 2024 года Азербайджан планирует распахнуть двери своего нового туристического представительства в Москве, а в декабре того же года аналогичное представительство появится в Стамбуле.

Об этом сообщил Report заместитель председателя правления Азербайджанского бюро по туризму Джаваншир Байрамов.

"Эти представительства будут функционировать как филиалы, - пояснил Байрамов. - Наша работа на местах ведется в двух форматах: филиалы/представительства и представительские офисы. Первый формат предполагает открытие собственного офиса с нашей командой сотрудников, как мы уже сделали в Израиле, где наш офис успешно работает вот уже три года. Это формат долгосрочного сотрудничества".

По словам Байрамова, такой же формат был реализован и в Грузии, но из-за закрытия границ деятельность этого офиса временно приостановлена: "Он представлял собой своего рода шоурум, где гости Грузии могли познакомиться с Азербайджаном, что стимулировало разработку комбинированных туров. Большинство туристов из дальнего зарубежья стремятся посетить и Грузию, и Азербайджан, поэтому комбинированные туры пользуются большой популярностью".

Второй формат, как подчеркнул зампред Бюро по туризму, предполагает сотрудничество с представительскими компаниями, как это сейчас происходит в Индии и Китае. "Эти компании хорошо знакомы с местной туристической индустрией и с Азербайджаном как туристическим направлением. Китайская туристическая индустрия имеет свою специфику, поэтому удобнее работать на местах через местные компании, где люди имеют большой опыт работы и предоставляют аналогичные услуги туристам, направляющимся в другие страны. Мы понимаем, что это более практичный формат".

Как отметил Байрамов, ранее в Москве через местную компанию уже действовало азербайджанское туристическое представительство, но во время пандемии его деятельность была приостановлена.

Ожидается, что открытие представительств приведет к значительному росту числа туристов из России и Турции, посещающих Азербайджан.

Отметим, что в январе-мае 2024 года 28,8% туристов, посетивших Азербайджан, были гражданами России, 18,2% - Турции. Турпоток из этих стран вырос за год на 20,3% и 23,1% соответственно.

За этот период Азербайджан посетили 965,6 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 179 стран мира, что на 35,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.