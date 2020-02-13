Туристы назвали самые романтические города мира

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, назвали лучший город для празднования Дня всех влюбленных. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Aviasales.

Специалисты компании провели исследование среди девяти тысяч пользователей, выясняя, планируют ли они путешествовать 14 февраля, и какие маршруты считают наиболее подходящими.Оказалось, что 20 процентов опрошенных уже купили авиабилеты на даты, захватывающие День святого Валентина.Респонденты определили и самый романтичный город в мире. Больше всего голосов –процентов — набрала(Италия).На втором месте -, получивший 21 процент голосов, а 18 процентов туристов хотели бы провести этот день в.Запроголосовали 14 процентов, а за Санкт-Петербург – 11 процентов опрошенных.