Туристам не советуют планировать поездки в Европу летом

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рекомендовала всем туристам подождать, прежде чем планировать летний отдых в Европе.

Как передает Report, об этом сообщает немецкая газета Bild.

"Я бы посоветовала всем подождать, прежде чем строить планы на отдых. На данный момент никто не может делать надежные прогнозы на июль и август. Нам нужно научиться жить с этим вирусом в течение многих месяцев, возможно, до следующего года", — сообщила она.

Комментарии главы Еврокомиссии последовали после сообщения главы Франции Эммануэля Макрона о том, что страна будет поддерживать строгий пограничный контроль до октября.



Президент попросил другие страны ЕС держать свои границы закрытыми как минимум до сентября.