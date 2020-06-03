Турфирмы отменяют путевки с восхождением на Эльбрус

Туристические компании были вынуждены отменить июньские восхождения на высочайшую вершину Европы – Эльбрус, планы на июль – также под вопросом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает TourDom.ru.

Причиной стало продление ограничений на прием туристов в Кабардино-Балкарии, на территории которой находится гора. Как и во многих других курортных регионах России, из-за распространения коронавируса в республике был принят запрет, который действовал до 1 июня. Однако администрация продлила его на неопределенный срок – "до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки".Исполнительный директор компании, специализирующейся на турах по России, Юлия Григорьева сообщила, что оператор отменяет все туры с восхождением до 15 июня. Клиентам возвращают деньги или переносят путешествие. По ее словам, туры с более поздними датами пока не отменены, но очень вероятно, что это придется сделать, есть прогнозы, что прием туристов в Приэльбрусье будет невозможен до августа.Некоторые компании надеются восстановить работу в этом регионе в конце месяца, но в соответствии со всеми постановлениями главы республики. Тем, кто не смог отправиться на гору в период ограничений, предлагают различные варианты по переносу дат тура, замене на другое направление. Однако основная часть гостей предпочитает ждать.По словам гендиректора еще одной туркомпании Сергея Василискова, 90 процентов клиентов готовы попытаться совершить восхождение на Эльбрус в августе-сентябре. Что касается иностранцев, то часть из них перенесла путешествие на следующий год, другие еще надеются оказаться на вершине в этом.Сергей Василисков добавил, что по его данным авансы от туристических компаний местные отели уже потратили на подготовку к сезону. "Кто-то поменял отопление, кто-то пристроил новый корпус. Денег нет. Если туризм не возобновится и в июле, то это приведет к разорению многих участников цепочки, включая отели, кафе и транспортников", — уверен эксперт.

Гид одной из компаний, занимающейся организацией восхождений, рассказал, что "с южного склона вообще все закрыто – гостиницы, канатки, не работают ратраки, с северного (менее популярного) зайти на гору в теории можно, там есть возможность разбить палаточный лагерь". Но первых восхождений ждут не раньше августа-сентября. Правда, профессионал уверен, что если запрет не снимут долго, то местные гиды начнут водить группы тайком.