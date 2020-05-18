Турфирмы и отели в Азербайджане подготовят новые предложения

По инициативе Ассоциации туристических агентств Азербайджана (АТАА) проведено онлайн-обсуждение на тему "Развитие внутреннего туризма после периода пандемии и особая готовность региональных отелей".

Об этом Report сообщает со ссылкой на АТАА.

Председатель правления Ассоциации Руфат Гаджиев в своем выступлении отметил важность развития внутреннего туризма и оказания гражданам более выгодных туристических услуг после пандемии. Он призвал турфирмы и отели подготовить новые предложения для повышения интереса к внутреннему туризму после пандемии.

Выступившие вслед за ним руководящие лица отельных сетей рассказали о новых нормах и стандартах туристических услуг.

Так, в первую очередь у посетителей отелей будет измеряться температура. Между клиентами и персоналом отеля будет обеспечена социальная дистанция. Кроме того, после выезда клиента из номера в него никто не будет заселен в течение 48 часов. Только по истечении этого времени номер будет убран и сдан в пользование нового клиента.

Также будет отменен открытый буфет, предлагаемый клиентам на завтрак, между столами будет соблюдаться дистанция в минимум 2 метра, заказы будут приниматься индивидуально со стороны персонала отеля.

Кроме того, в ходе обсуждения была предоставлена информация о программе SAHMAN, подготовленная Государственным агентством по туризму и Азербайджанским туристическим бюро.