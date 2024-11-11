Турецкий профессор: Мы можем сотрудничать с Азербайджаном в области экотуризма

16:02

Азербайджан и Турция могут сотрудничать в сфере экотуризма и реализовать совместные проекты для достижения углеродной нейтральности.

Об этом Report сообщил профессор Университета Анкары Мехмет Сонунджу, принимающий участие в глобальной конференции COP29 в Баку.

Он отметил, что Турция входит в десятку лучших туристических стран мира и ежегодно зарабатывает за счет этого свыше 30 млрд долларов США: "В настоящее время в стране развивается много новых направлений туризма, особенно экотуризм. В последние годы сформировались его новые направления".