О нас

Турецкий профессор: Мы можем сотрудничать с Азербайджаном в области экотуризма

Турецкий профессор: Мы можем сотрудничать с Азербайджаном в области экотуризма 16:02
Туризм
11 ноября 2024 г. 16:32
Турецкий профессор: Мы можем сотрудничать с Азербайджаном в области экотуризма

Азербайджан и Турция могут сотрудничать в сфере экотуризма и реализовать совместные проекты для достижения углеродной нейтральности.

Об этом Report сообщил профессор Университета Анкары Мехмет Сонунджу, принимающий участие в глобальной конференции COP29 в Баку.

Он отметил, что Турция входит в десятку лучших туристических стран мира и ежегодно зарабатывает за счет этого свыше 30 млрд долларов США: "В настоящее время в стране развивается много новых направлений туризма, особенно экотуризм. В последние годы сформировались его новые направления".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Turkish professor: 'We can cooperate with Azerbaijan in ecotourism'
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli professor: "Azərbaycan ilə ekoturizm üzrə əməkdaşlıq edə bilərik"

Другие новости из категории

В Гобустане планируют развивать сакральный туризм
В Гобустане планируют развивать сакральный туризм
9 ноября 2024 г. 13:19
Число прибывших в Азербайджан авиатранспортом увеличилось на 33%
Число прибывших в Азербайджан авиатранспортом увеличилось на 33%
8 ноября 2024 г. 16:59
Количество путешествующих воздушным транспортом из Азербайджана увеличилось на 30%
Количество путешествующих воздушным транспортом из Азербайджана увеличилось на 30%
8 ноября 2024 г. 11:40
Количество рейсов из Азербайджана за границу выросло на 24%
Количество рейсов из Азербайджана за границу выросло на 24%
7 ноября 2024 г. 16:44
Число авиарейсов в Азербайджан из-за рубежа выросло почти на 20%
Число авиарейсов в Азербайджан из-за рубежа выросло почти на 20%
7 ноября 2024 г. 14:58
Азербайджан организует туры для иностранных гостей COP29
Азербайджан организует туры для иностранных гостей COP29
7 ноября 2024 г. 12:21
Кабинет министров утвердил Положение о курорте Нафталан
Кабинет министров утвердил "Положение о курорте "Нафталан"
6 ноября 2024 г. 16:50
Утвержден устав Центра управления и развития туристско-рекреационных зон
Утвержден устав Центра управления и развития туристско-рекреационных зон
5 ноября 2024 г. 16:01
Турпоток в Азербайджан за 10 месяцев вырос на 28%
Турпоток в Азербайджан за 10 месяцев вырос на 28%
5 ноября 2024 г. 15:59
Казахстан ввел визу современные кочевники для иностранных туристов
Казахстан ввел визу "современные кочевники" для иностранных туристов
2 ноября 2024 г. 17:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi