Турция вводит новые условия для въезда туристов

Пассажир, направляющийся в Турцию, должен быть привит минимум за 14 дней

Начиная с 4 июня, для всех иностранных граждан будут действовать новые условия для въезда в Турцию в связи с изменениями эпидемической ситуации в стране.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информационной политики, теперь для пересечения турецкой границы туристам необходимо предоставить негативный результат ПЦР-теста, сделанного не более, чем за 72 часа до прибытия на границу. Или быстрого теста на антиген, совершенного в течение 48 часов.

Если пассажир, направляющийся в Турцию, предъявит документ, выданный официальными органами соответствующей страны, свидетельствующий о том, что был привит минимум за 14 дней до прибытия в Турцию и/или что они вылечились от болезни за последние полгода, то предъявлять результат ПЦР-теста не нужно.

"Это означает, что отмена необходимости ПЦР-теста, которое было введено с 15 мая для лиц, пребывающих в Турцию наземным, воздушным или морским путем из Гонконга, Китая, Тайваня, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда, Южной Кореи, Японии, Великобритании, Латвии, Люксембурга, Украины и Эстонии, временно приостанавливается и будет действовать до 3 июня включительно", – подчеркнули в министерстве.