Турция входит в ТОП-5 стран по турпотоку в Азербайджан

Азербайджан в 2022 году посетило 311 тыс. туристов из Турции.

Азербайджан в 2022 году посетило 311 тыс. туристов из Турции.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом рассказал заместитель генерального исполнительного директора Бюро по туризму Азербайджана Бахруз Аскеров на полях 26-й Международной туристической ярмарки Восточного Средиземноморья (EMITT).

По его словам, представители туристической отрасли Азербайджана получили возможность провести встречи с коллегами из Турции, а также потенциальными туристами.

"Турция входит в пятерку стран по числу туристов, прибывающих в Азербайджан. Это еще раз свидетельствует о том, сколь важной страной является Турция для туристической отрасли Азербайджана. Мы обладаем потенциалом привлечь еще большее число туристов из Турции. Граждане наших стран могут путешествовать лишь с удостоверением личности, без визы и паспортов", - сказал он.

Б.Аскеров рассказал, что Азербайджан славится природными богатствами и историческими памятниками, что делает страну привлекательной для туристов.

"Азербайджан вложил важные инвестиции в развитии инфраструктуры летнего, зимнего, и медицинского туризма. Баку привлекает внимание туристов своей современной и исторической архитектурой. На севере страны, например в городах Губа и Гусар, построены современные центры зимнего туризма. Три исторических памятника находятся в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Это Дворец Ширваншахов и Девичья башня в районе старого города Ичеришехер в центре Баку. В 2019 году же в список был включен также исторический центр города Шеки, который также входит в число привлекательных туристических направлений. Он расположен на историческом Шелковом пути", - сказал Аскеров.

Представитель бюро также напомнил, что город Шамахы недавно был объявлен Организацией тюркских государств Туристической столицей тюркского мира 2023 года.