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Турция въезжающим иностранцам будет присваивать цифровой код

Турция въезжающим иностранцам будет присваивать цифровой код За 72 часа до вылета авиапассажиры должны вписать данные в форму на сайте министерства и скачать ее на электронное устройство
Туризм
12 марта 2021 г. 17:20
Турция въезжающим иностранцам будет присваивать цифровой код

Прибывающие в Турцию иностранцы с 15 марта после заполнения электронной анкеты будут получать цифровой код, который был ранее введен только для граждан республики.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте турецкого Минздрава.

Ранее сообщалось, что авиапассажирам будет необходимо заполнять не бумажную, а электронную анкету по контролю за COVID-19. За 72 часа до вылета они должны вписать данные в форму на сайте министерства и скачать ее на электронное устройство.

Анкета содержит те же вопросы, что и в бумажной версии, которую пассажиры заполняли ранее в самолете: фамилия, паспортные данные, номер рейса, адрес пребывания, а также страны, которые они посещали за последние десять дней. После внесения этих данных в документ туристу будет присвоен персональный цифровой код (HES-код), который уже имеют все граждане Турции. Он необходим для перемещения по стране, посещения госучреждений, торговых центров, заселения в отели, в ряде провинций его требуют также для посещения кафе, ресторанов, парикмахерских, спортзалов и при пользовании общественным транспортом.

"Мы сможем связаться с вами в случае контакта с больным COVID-19 во время вашего путешествия благодаря HES-коду", — сообщается на сайте Минздрава. При предоставлении неверных данных, нарушителю может грозить административное наказание или запрет на въезд в Турцию в будущем.

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