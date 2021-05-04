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Турция ужесточает локдаун с 7 мая

Турция ужесточает локдаун с 7 мая Будет разрешена продажа в супермаркетах только основных продуктов питания, средств гигиены, кормов для животных и косметических средств
Туризм
4 мая 2021 г. 13:44
Турция ужесточает локдаун с 7 мая

Власти Турции решили ужесточить условия действующего локдауна из-за ситуации с коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на сообщение на сайте МВД страны, новые меры вступят в силу с 7 мая. С начала пандемии в Турции выявлено более 4,9 млн заразившихся COVID-19 и 41 тыс. умерших.

«С 7 мая разрешена продажа в магазинах, в том числе в сетевых супермаркетах, только основных продуктов питания, средств гигиены, кормов для животных и косметических средств (кроме парфюмерии и средств для макияжа)»,— сообщило МВД Турции. К введенному ограничению на продажу алкоголя добавляется запрет на продажу средств электроники, игрушек, канцелярии, одежды, аксессуаров для автомобилей, посуды и садовых принадлежностей.

С 29 апреля до 17 мая жители Турции должны оставаться дома, за исключением выходов за необходимыми покупками и получения срочной медицинской помощи. Для поездок между городами требуется официальное разрешение, обучение школьников идет в онлайн режиме, на общественном транспорте введено строгое ограничение пропускной способности.

Напомним, что ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) временно приостановило полеты в столицу Турции Анкару, а также в Стамбул. Авиарейсы Баку - Анкара - Баку не будут выполняться с 29 апреля по 13 мая, а по маршруту Баку-Стамбул-Баку - с 29 апреля по 16 мая.

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