Турция пока не планирует остановку авиасообщения из-за COVID

Туристы могут беспрепятственно добраться до аэропорта, несмотря на действие комендантского часа в стране

Власти Турции не рассматривают вопрос о приостановке авиасообщения с зарубежными странами в связи с ростом числа случаев заболеваемости COVID-19 в стране.

Как передает Report, об этом заявил РИА Новости министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой.

"О приостановке авиасообщения речи не идет", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что туристы могут беспрепятственно добраться до аэропорта, несмотря на действие комендантского часа в стране.

"Если ваш рейс выпадает на время, когда в стране действует комендантский час, достаточно иметь при себе билет, никаких проблем не будет", — сказал турецкий министр.

Как заявил ранее глава минздрава республики Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в ряде регионов Турции, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика. В течение последней недели в стране неоднократно фиксировались рекордные показатели новых случаев коронавируса и смертей от него за сутки.