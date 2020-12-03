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Турция пока не планирует остановку авиасообщения из-за COVID

Турция пока не планирует остановку авиасообщения из-за COVID Туристы могут беспрепятственно добраться до аэропорта, несмотря на действие комендантского часа в стране
Туризм
3 декабря 2020 г. 15:11

Власти Турции не рассматривают вопрос о приостановке авиасообщения с зарубежными странами в связи с ростом числа случаев заболеваемости COVID-19 в стране.

Как передает Report, об этом заявил РИА Новости министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой.

"О приостановке авиасообщения речи не идет", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что туристы могут беспрепятственно добраться до аэропорта, несмотря на действие комендантского часа в стране.

"Если ваш рейс выпадает на время, когда в стране действует комендантский час, достаточно иметь при себе билет, никаких проблем не будет", — сказал турецкий министр.

Как заявил ранее глава минздрава республики Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в ряде регионов Турции, в том числе в Стамбуле, достигла третьего пика. В течение последней недели в стране неоднократно фиксировались рекордные показатели новых случаев коронавируса и смертей от него за сутки.

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