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Турция ослабит карантинные ограничения с 1 июля

Турция ослабит карантинные ограничения с 1 июля Турция стала одной из первых стран, которая преодолела пандемический кризис с наименьшим ущербом
Туризм
22 июня 2021 г. 12:38
Турция ослабит карантинные ограничения с 1 июля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна продолжит смягчать ограничения, введенные для сдерживания коронавирусной болезни.

Как передает Report со ссылкой на Hurriyet daily news, по результатам заседания правительства Эрдоган объявил об отмене с 1 июля локдаунов, которые вводились по воскресеньям, и комендантского часа в будни.

Турция также вернется к нормальному режиму работы в учреждениях и организациях с 1 июля. В июле также будут отменены ограничения междугородних поездок и ограничения городского общественного транспорта.

В начале июня Турция смягчила некоторые меры борьбы с коронавирусом, поскольку количество новых случаев в стране упала после 17-дневного локдауна.

Президент Эрдоган призвал жителей страны делать прививки от COVID-19. "На сегодняшний день количество доз вакцин, которые мы ввели, достигло 43 миллионов", – сказал он, добавив, что хочет, чтобы Турция стала одной из первых стран, которая преодолела пандемический кризис с наименьшим ущербом.

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