Турция назовет безопасные туристические объекты в июне

Турецкие власти объявят о сертифицированных в плане безопасности по коронавирусу туристических объектах в начале июня. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.

"Мы внедрили систему сертификации безопасности, которая будет действовать в аэропортах, транспортных средствах, гостиницах и ресторанах. Программа будет реализована в течение мая, а объекты будут объявлены в начале июня", — сказал Эрсой.

Он отметил, что работающий в туристическом секторе персонал проходит интенсивное и регулярное обучение и проверяется международными компаниями. Туристы смогут получить подробную информацию о компаниях, с которыми они работают, используя мобильное приложение и QR-код.

"Мы создали центры тестирования (на коронавирус) в аэропортах, через которые проходят большие потоки туристов. Будем тестировать гостей, которые не сдавали тестов в течение последних 72 часов", — сообщил министр.

Он отметил, что турецкие власти проинформировали заинтересованные ведомства 70 стран о подробностях функционирования системы безопасности в туризме после пандемии, а также о медицинском потенциале страны.

"Могу с уверенностью сказать, что в рамках этих мер мы предоставляем все необходимые гигиенические условия для наших гостей и возможности для безопасных путешествий", — добавил министр.