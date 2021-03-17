Турция начнет учитывать уровень вакцинации в условиях въезда для туристов

До 15 апреля при посещении Турции потребуется ПЦР-тест с отрицательным результатом

Турция при приеме туристов будет учитывать суточный прирост заболеваемости коронавирусом нового типа (COVID-19) и программы вакцинации в странах, откуда они прибывают.

Как передает Report со ссылкой на турецкое информагентство Anadolu, об этом министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил в эфире телеканала BBC.

По словам министра, по крайней мере до 15 апреля при посещении Турции потребуется ПЦР-тест с отрицательным результатом.

"После 15 апреля мы будем принимать во внимание суточный прирост заболеваемости. В случае сокращения суточного прироста мы не будем требовать у туристов ПЦР-тест с отрицательным результатом", – отметил Эрсой.

Министр также отметил эффективность реализации программы вакцинации в Великобритании, что приводит к сокращению суточного прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Эрсой отметил, что по сегодняшний день в Турции привиты свыше 11 миллионов человек, к концу апреля эта цифра возрастет до 50-60 миллионов, что приведет к сокращению суточного прироста заболеваемости, и прибывающие в Турцию туристы будут чувствовать себя в большей безопасности.