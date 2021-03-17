О нас
Report Georgia
Аудио новости

Турция начнет учитывать уровень вакцинации в условиях въезда для туристов

Турция начнет учитывать уровень вакцинации в условиях въезда для туристов До 15 апреля при посещении Турции потребуется ПЦР-тест с отрицательным результатом
Туризм
17 марта 2021 г. 10:04
Турция начнет учитывать уровень вакцинации в условиях въезда для туристов

Турция при приеме туристов будет учитывать суточный прирост заболеваемости коронавирусом нового типа (COVID-19) и программы вакцинации в странах, откуда они прибывают.

Как передает Report со ссылкой на турецкое информагентство Anadolu, об этом министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил в эфире телеканала BBC.

По словам министра, по крайней мере до 15 апреля при посещении Турции потребуется ПЦР-тест с отрицательным результатом.

"После 15 апреля мы будем принимать во внимание суточный прирост заболеваемости. В случае сокращения суточного прироста мы не будем требовать у туристов ПЦР-тест с отрицательным результатом", – отметил Эрсой.

Министр также отметил эффективность реализации программы вакцинации в Великобритании, что приводит к сокращению суточного прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Эрсой отметил, что по сегодняшний день в Турции привиты свыше 11 миллионов человек, к концу апреля эта цифра возрастет до 50-60 миллионов, что приведет к сокращению суточного прироста заболеваемости, и прибывающие в Турцию туристы будут чувствовать себя в большей безопасности.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Экслюзивные новости

МИД Украины: Взаимодействие с Азербайджаном в ОЧЭС позволит усилить экономическое сотрудничество
МИД Украины: Взаимодействие с Азербайджаном в ОЧЭС позволит усилить экономическое сотрудничество
17 марта 2021 г. 10:40
Главный редактор газеты Республика скончался от коронавируса
Главный редактор газеты "Республика" скончался от коронавируса
16 марта 2021 г. 11:03
В связи с месторасположением Музея Победы в Кабмин направлены предложения
В связи с месторасположением Музея Победы в Кабмин направлены предложения
16 марта 2021 г. 10:20
Изменилась повестка заседания Милли Меджлиса
Изменилась повестка заседания Милли Меджлиса
13 марта 2021 г. 14:29
В Бакинский цирк назначен новый директор
В Бакинский цирк назначен новый директор
13 марта 2021 г. 13:29
Вместо Совета женщин в ПЕА создан новый отдел
Вместо Совета женщин в ПЕА создан новый отдел
11 марта 2021 г. 14:28
Начальник ЦСКА Азербайджана отстранен от должности
Начальник ЦСКА Азербайджана отстранен от должности
11 марта 2021 г. 13:28
Посол Израиля: Восстановление освобожденных территорий – это большой вызов, но и большие возможности
Посол Израиля: Восстановление освобожденных территорий – это большой вызов, но и большие возможности
11 марта 2021 г. 12:27
Названа дата начала обсуждений отчета правительства в Милли Меджлисе
Названа дата начала обсуждений отчета правительства в Милли Меджлисе
11 марта 2021 г. 12:00
Комиссия подводит итоги работы, ожидается распоряжение о помиловании
Комиссия подводит итоги работы, ожидается распоряжение о помиловании
11 марта 2021 г. 11:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi