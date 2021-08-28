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Турция может снова закрыть границы для туристов

Турция может снова закрыть границы для туристов В Турции, где сейчас наблюдается рост случаев заражения коронавирусом, не исключают нового закрытия границ для туристов и введения новых ограничений.
Туризм
28 августа 2021 г. 10:11
Турция может снова закрыть границы для туристов

В Турции, где сейчас наблюдается рост случаев заражения коронавирусом, не исключают нового закрытия границ для туристов и введения новых ограничений.

Как передает Report, об этом сообщает Haber Turk.

На августовском онлайн-заседании совета Торгово-промышленной палаты Анталии (ATSO) президент организации Давут Четин отметил, что Турции удалось сохранить турпоток на высоком уровне вопреки пандемии и масштабным лесным пожарам.

По его словам, только в августе этого года страну посетили около 2,5 млн путешественников - это сопоставимо с показателями 2019 года. Однако с начала года Турцию посетило вдвое меньше иностранцев, чем за аналогичный период 2019 года - 5,5 млн против 10,5 млн в 2019 году.

Однако Четин уверяет, что государство приняло недостаточно мер для сдерживания распространения вируса и сохранения туризма.

"Необходима вакцинация. Я прошу сектор услуг, общественные места следить за соблюдением правил. Если мы не хотим, чтобы закрытие снова повторилось, мы должны принять более серьезные меры", - говорит Четин.

По данным ведомства, всего страну в апреле-июне 2021 года посетили более 4 млн туристов, что на 56% больше уровня первого квартала 2021 года. Иностранные туристы принесли Турции 75% от общего дохода в туристическом секторе. Остальная часть приходится на граждан Турции, проживающих за рубежом.

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Версия на английском языке Turkey may again close borders for tourists

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