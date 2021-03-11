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Турция меняет правила въезда туристов в страну

Турция меняет правила въезда туристов в страну Теперь туристам нужно заполнять специальную электронную анкету
Туризм
11 марта 2021 г. 15:28
Турция меняет правила въезда туристов в страну

Уже с понедельника — 15 марта — Турция меняет порядок въезда в страну иностранцев.

Как передает Report, об этом сообщает АТОР со ссылкой на крупного авиаперевозчика.

Теперь туристам нужно заполнять специальную электронную анкету.

Минздрав Турции отменяет требование по заполнению бумажной анкеты по контролю за распространением коронавируса на всех рейсах в Турцию. Исключение будет сделано для гостей, следующих транзитом: они останутся заполнять этот документ на борту самолета, говорят представители авиакомпании.

По новым правилам для туристов, теперь все прибывающие граждане — в том числе и подданные Турции — должны будут за 72 часа до поездки в страну заполнить форму на сайте Минздрава https://register.health.gov.tr. Этот документ будет необходимо и распечатать, и скачать на электронное устройство (смартфон либо планшет).

Документ будет нужно предъявить сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета.

При регистрации на сайте Минздрава Турции система требует внести данные работающего мобильного телефона. После этого программа выдаст туристу HES-код. Он необходим для передвижения по стране, при заселении в отели и для посещения ряда объектов и мероприятий.

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Версия на английском языке Turkey changes entry rules for incoming tourists

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