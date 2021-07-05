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Турция будет вакцинировать своих граждан при въезде в страну

Турция будет вакцинировать своих граждан при въезде в страну В настоящее время эта процедура проводится в наземных пограничных переходах в 4 провинциях
Туризм
5 июля 2021 г. 09:50
Турция будет вакцинировать своих граждан при въезде в страну

Граждане Турции, которые возвращаются из-за границы, смогут сделать прививку против коронавируса в 38 аэропортах страны и на пограничных переходах.

Как передает Report со ссылкой на на турецкие СМИ, об этом сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

"Мы предложим вакцинацию первой или второй дозой для наших граждан, прибывающих из-за границы, в 38 из 48 аэропортов. В настоящее время эта процедура проводится в наземных пограничных переходах в 4 провинциях", - сказал министр.

По его словам, услуга вакцинации в аэропортах будет доступна с 5 июля в двух аэропортах (каких именно, министр не уточнил). Кроме того, желающих будут вакцинировать еще на двух пограничных переходах. Прививка будет добровольной.

На сегодняшний день в Турции полностью вакцинированы более 15,6 млн человек, всего в стране сделано 52,5 млн прививок.

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