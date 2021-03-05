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Турция будет требовать у туристов результаты тестов на COVID-19 до 15 апреля

Турция будет требовать у туристов результаты тестов на COVID-19 до 15 апреля Отрицательный результат теста ПЦР должен быть сделан за 72 часа до поездки в Турцию
Туризм
5 марта 2021 г. 19:19
Турция будет требовать у туристов результаты тестов на COVID-19 до 15 апреля

Турецкие власти буду запрашивать у туристов справки о тестировании до 15 апреля, сообщило посольство России в Анкаре.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", ранее сообщалось, что требование будет действовать до 26 мая.

«Как ранее сообщалось, всем прибывающим на территорию Турции сухопутным, воздушным или морским транспортом необходимо представить отрицательный результат теста ПЦР, сделанного за 72 часа до поездки в Турцию. По уточненной информации турецких властей, это требование будет действовать до 15 апреля»,— говорится в сообщении посольства в Facebook.

Требование касается всех пассажиров старше 6 лет. Туристы, которые не предоставят отрицательный тест ПЦР, не будут допущены в самолет. Это не касается транзитных и трансферных пассажиров, также необязательны тесты ПЦР и карантин для членов экипажей.

Турция требует тесты на COVID-19 от авиапассажиров с 30 декабря 2020 года. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 2,7 млн человек. Умерли 28,8 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровели — 2,6 млн.

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