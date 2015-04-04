Турция будет платить туроператорам за туристов из России

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Турецкие власти окажут поддержку туристическим агентствам в размере 6 000 долларов за каждый чартерный рейс, осуществляющий перевозку российских туристов в Турцию в апреле-мае. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится сообщении посольства Турции в России.

"С 1 апреля по 31 мая 2015 года власти Турции будут оказывать поддержку туристическим агентствам в размере 6 000 долларов за каждый чартерный рейс, осуществляющий перевозку туристов в Турцию из Российской Федерации. Если чартерный рейс одновременно перевозит туристов нескольких агентств, сумма будет поделена пропорционально количеству пассажиров от каждого агентства", - говорится в сообщении посольства.

Для получения поддержки туристическое агентство должно подать заявку в генеральную дирекцию по инвестициям министерства культуры и туризма Турции.

Отметим, что в 2014 году Турцию посетили более 4,38 млн. граждан России, однако количество отдыхающих в Анталье россиян за первые два месяца 2015 года сократилось на 41% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В начале февраля премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что турецкие власти намерены оказать поддержку туристическому бизнесу путем государственного кредитования и дотаций авиаперевозчикам из-за экономических проблем в России и некоторых других странах.