Тунис открыл границы для туристов

С 27 июня Тунисоткрывает воздушные, морские и сухопутные границы.

Как сообщает Report со ссылкой на DW, в страну разрешен въезд туристов из стран, которые классифицированы как "зеленые" и "оранжевые".

Приезжающие из "зеленых стран", в числе которых Германия, Ирландия, Италия, Таджикистан, многие азиатские государства, могут въехать в Тунис без ограничений.

Туристам из "оранжевых стран" (Канада, Испания, Франция, Казахстан, Азербайджан и другие) понадобятся справки об отсутствии коронавируса, выданные не ранее, чем за 120 часов до въезда на территорию Туниса.

Жителям стран из "красного" списка, в частности из Россия, США, Бразилии, въезд в Тунис запрещен.

По состоянию на 27 июня в Тунисе зарегистрировано 1 164 случая COVID-19, выздоровели 1 023 человека, 50 скончались.