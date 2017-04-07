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    Мэр Трусковца: Азербайджанские туристы составили четверть всех зарубежных гостей, посетивших город в прошлом году

    В Баку состоялась презентация туристического потенциала украинского курортного города Трускавец

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ В прошлом году курорт Трускавец посетило около 1600 азербайджанских туристов.

    Как сообщает Report, об этом заявил мэр города Трускавец Андрей Кульчинский на презентации туристического потенциала данного города в Баку.

    Он отметил, что азербайджанские туристы составили четверть всех зарубежных гостей, посетивших этот курорт в прошлом году. 

    "Есть тенденция роста турпотока, в том числе и из Азербайджана. Азербайджан держит марку, часто приезжают гости из страны, что свидетельствует об отношении азербайджанцев к нашему курорту", - заявил А. Кульчинский.

    Мэр подчеркнул, что в Трускавце любят азербайджанских гостей. "У нас есть очень много общего", - отметил глава города.

    По его словам, в июне исполнится 190 лет курорту и за этот срок более 10 млн людей сумели отдохнуть в Трускавце.

    "За прошлый год курорт посетило 210 тыс. туристов, на 30 тыс. больше по сравнению с 2015", - отметил мэр.

    В свою очередь директор курорта Трускавец Лев Грицак указал, что для удобства гостей и туристов, в том числе и из Азербайджана, на курорте есть соотношение цены и качества. По его словам, в стоимость путевки входит базовое лечение – полный курс оздоровления.

    Директор курорта также отметил, что Трускавец - единственный санаторий в Украине, который имеет военизированную охранную фирму.

    "У нас есть собственный авиаотряд. Мы также оказываем услуги для экстремальных видов спорта", - отметил Л. Грицак. Он также подчеркнул, что на курорте систематически проводят Дни азербайджанской кухни.

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