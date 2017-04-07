Мэр Трусковца: Азербайджанские туристы составили четверть всех зарубежных гостей, посетивших город в прошлом году

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ В прошлом году курорт Трускавец посетило около 1600 азербайджанских туристов.

Как сообщает Report, об этом заявил мэр города Трускавец Андрей Кульчинский на презентации туристического потенциала данного города в Баку.

Он отметил, что азербайджанские туристы составили четверть всех зарубежных гостей, посетивших этот курорт в прошлом году.

"Есть тенденция роста турпотока, в том числе и из Азербайджана. Азербайджан держит марку, часто приезжают гости из страны, что свидетельствует об отношении азербайджанцев к нашему курорту", - заявил А. Кульчинский.

Мэр подчеркнул, что в Трускавце любят азербайджанских гостей. "У нас есть очень много общего", - отметил глава города.

По его словам, в июне исполнится 190 лет курорту и за этот срок более 10 млн людей сумели отдохнуть в Трускавце.

"За прошлый год курорт посетило 210 тыс. туристов, на 30 тыс. больше по сравнению с 2015", - отметил мэр.

В свою очередь директор курорта Трускавец Лев Грицак указал, что для удобства гостей и туристов, в том числе и из Азербайджана, на курорте есть соотношение цены и качества. По его словам, в стоимость путевки входит базовое лечение – полный курс оздоровления.

Директор курорта также отметил, что Трускавец - единственный санаторий в Украине, который имеет военизированную охранную фирму.

"У нас есть собственный авиаотряд. Мы также оказываем услуги для экстремальных видов спорта", - отметил Л. Грицак. Он также подчеркнул, что на курорте систематически проводят Дни азербайджанской кухни.