О нас

TripAdvisor добавил Баку в список трендовых направлений для путешествий

TripAdvisor добавил Баку в список трендовых направлений для путешествий Сайт о путешествиях TripAdvisor добавил Баку в список трендовых направлений для путешествий.
Туризм
31 марта 2023 г. 12:04
TripAdvisor добавил Баку в список трендовых направлений для путешествий

Сайт о путешествиях TripAdvisor добавил Баку в список трендовых направлений для путешествий.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по туризму.

Список составлен на основе поисковых запросов и интересов пользователей сайта за 2022 год.

В разделе "Трендовые направления – мир" перечислены города 25 различных стран мира, среди которых 8-ю позицию занимает Азербайджан (https://bit.ly/3MnrXkn).

Tripadvisor рекомендует интересные места для туристов, лучшие отели, кафе и рестораны. Посетители сайта, который ежемесячно обслуживает 463 млн путешественников, могут ознакомиться с комментариями пользователей и сделать выбор на основе рекомендаций.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фото“Tripadvisor” Bakını trend məkanlar siyahısına əlavə edib

Экслюзивные новости

Эксперт: Открытие посольства Азербайджана в Израиле сделает сотрудничество более эффективным
Эксперт: Открытие посольства Азербайджана в Израиле сделает сотрудничество более эффективным
30 марта 2023 г. 13:24
Бывший замминистра получил новую должность
Бывший замминистра получил новую должность
30 марта 2023 г. 13:04
Министерство: В этом году образовательная программа детских садов будет унифицирована
Министерство: В этом году образовательная программа детских садов будет унифицирована
29 марта 2023 г. 14:41
Сара Майкл: Работаем над новой стратегией сотрудничества с правительством Азербайджана
Сара Майкл: Работаем над новой стратегией сотрудничества с правительством Азербайджана
29 марта 2023 г. 14:28
Гусман: Масштаб личности Гейдара Алиева удивительно многогранный
Гусман: Масштаб личности Гейдара Алиева удивительно многогранный
29 марта 2023 г. 13:01
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
29 марта 2023 г. 10:42
Глава центра: Не приглашать Турцию и Азербайджан на глобальный Саммит демократии - несправедливое решение
ФотоГлава центра: Не приглашать Турцию и Азербайджан на глобальный Саммит демократии - несправедливое решение
28 марта 2023 г. 11:06
Пресс-секретарь: Община Западного Азербайджана направила обращения президенту Совета ЕС и ПАСЕ
Пресс-секретарь: Община Западного Азербайджана направила обращения президенту Совета ЕС и ПАСЕ
27 марта 2023 г. 14:52
Пять месяцев боев и решительного украинского сопротивления - что происходит в Бахмуте?
Пять месяцев боев и решительного украинского сопротивления - что происходит в Бахмуте?
26 марта 2023 г. 16:10
Турецкий депутат в ПАСЕ: Предвзятое решение ЕП в отношении Азербайджана не имеет силы
Турецкий депутат в ПАСЕ: Предвзятое решение ЕП в отношении Азербайджана не имеет силы
21 марта 2023 г. 14:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi