TripAdvisor добавил Баку в список трендовых направлений для путешествий

Сайт о путешествиях TripAdvisor добавил Баку в список трендовых направлений для путешествий.

Сайт о путешествиях TripAdvisor добавил Баку в список трендовых направлений для путешествий.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по туризму.

Список составлен на основе поисковых запросов и интересов пользователей сайта за 2022 год.

В разделе "Трендовые направления – мир" перечислены города 25 различных стран мира, среди которых 8-ю позицию занимает Азербайджан (https://bit.ly/3MnrXkn).

Tripadvisor рекомендует интересные места для туристов, лучшие отели, кафе и рестораны. Посетители сайта, который ежемесячно обслуживает 463 млн путешественников, могут ознакомиться с комментариями пользователей и сделать выбор на основе рекомендаций.