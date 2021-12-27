Требование страховки от COVID-19 для туристов из Азербайджана – реально ли получить ее?

В связи с пандемией коронавируса ряд стран в последнее время ужесточил визовые требования. В страховом полисе туристов для получения визы уже предусмотрен пункт о гарантиях от COVID-19, причем сумма гарантии должна быть предусмотрена в максимальных предел

В связи с пандемией коронавируса ряд стран в последнее время ужесточил визовые требования. В страховом полисе туристов для получения визы уже предусмотрен пункт о гарантиях от COVID-19, причем сумма гарантии должна быть предусмотрена в максимальных пределах.

Отсутствие сведений об этом в страховом документе, предоставляемом страховыми компаниями, действующими на территории Азербайджана, и требование гарантии в размере 1000-1500 манатов порождают определенные проблемы для желающих вылететь из Азербайджана в эти страны. Во многих случаях для устранения этой проблемы наши граждане вынуждены пользоваться услугами иностранных страховых компаний.

По словам страхового эксперта Али Байрамова, этот вопрос является одной из основных проблем, стоящих сегодня на повестке, что, по мнению эксперта, обусловлено непрофессионализмом страховых компаний:

"Подавляющее большинство государств, если не все европейские страны, даже соседняя Грузия, не пускают иностранных граждан на свою территорию без гарантий COVID-19.

Кроме того, предусмотрено определенное требование по лимиту. Некоторые страны требуют максимальных гарантий в связи с этим вирусом. И это понятно. Потому что гражданин Азербайджана, находясь в этой стране, может заразиться коронавирусом, что повлечет за собой определенные расходы. Все это порождает проблему. Поэтому страны установили такое требование при подаче обращения на получение визы.

Наши страховые компании запаздывают с этим. По сути, здесь нет проблем. Наши страховые компании через перестраховщиков могут получить эту гарантию и предложить ее своим клиентам.

Наши страховщики избегают этого вопроса по причине большого числа случаев инфицирования коронавирусом. Так, например, в Европе, где лечение коронавируса обходится дорого, страховые компании опасаются, что потеряют значительные средства. По этой причине они установили такой лимит [в пределах 1000-1500 манатов]. Потому что они думают, что это большой риск.

Сейчас одним из самых больших рисков во всем мире являются кибер-риски. В нашей стране уже имеют место фишинговые атаки на рядовых граждан. Таким образом совершаются кражи средств с их карт. Вопрос в том, дает ли азербайджанский рынок гарантии в связи с этим риском? Естественно, нет!

Здесь нет ничего сложного. Крупные компании могут предоставить гарантии в связи с COVID-19. Страховые компании могут делиться своими рисками с перестраховщиками. В результате они могут предоставить гражданам страны необходимые гарантии. Это воплощение непрофессионализма страховых компаний и их неспособность идти в ногу со временем".

Эксперт считает, что обращение граждан в зарубежные страховые компании вызывает отток валюты из страны:

"Гражданин Азербайджана, направляющийся в страны Шенгенской зоны, вынужден получать эту гарантию посредств таких глобальных компаний, как АХА. А это является грубым нарушением требований законодательства. К тому же получение гражданином Азербайджана этой гарантии от иностранной страховой компании означает отток валюты, то есть в проигрыше остается экономика Азербайджана.

Также отмечу, что на протяжении многих лет портфели страхования путешествий были самой прибыльной сферой для страховых компаний Азербайджана. Тогда непонятно, чем продиктовано подобное бездействие...

Решение этих вопросов возлагается на Ассоциацию страхования Азербайджана (AСA) и Центральный банк Азербайджана. AСA необходимо провести обсуждения и представить конкретные предложения".

Советник председателя совета директоров одной из действующих в стране страховых компаний Турабхан Турабханов тоже констатирует наличие проблемы. По его мнению, высокий уровень гарантий в связи с COVID-19 приводит к росту комиссионных:

"По мере роста числа вакцинированных растет и число заявок на страхование поездок. Посольства стран Шенгенской зоны хотят получить полную гарантию от COVID-19. Однако наши местные компании дают гарантии на определенную сумму. Эта гарантия составляет порядка 1500-2000 манатов, и поэтому посольства зачастую не принимают такой договор. При таком раскладе граждане вынуждены покупать страховку у иностранных компаний, а это обходится очень дорого.

Приобретение такой гарантии из-за рубежа обходится в 250 евро. Разница несущественная. Было бы лучше, если бы подобная гарантия предоставлялась Азербайджаном. Есть пробелы в этой области. Как и все, я недоволен".