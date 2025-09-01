    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    Travel Tomorrow: Возобновление ж/д маршрута Баку-Агдам – символ масштабного возрождения региона

    Туризм
    • 01 сентября, 2025
    • 15:29
    Travel Tomorrow: Возобновление ж/д маршрута Баку-Агдам – символ масштабного возрождения региона

    После более чем тридцатилетнего перерыва между столицей Азербайджана и освобожденным Агдамом вновь курсируют пассажирские поезда. Это событие знаменует не просто открытие транспортного маршрута, но и символизирует масштабное возрождение региона.

    Как сообщает Report, об этом говорится в статье журналиста Антонио Бускардини для Travel Tomorrow.

    Бускардини, ставший одним из первых пассажиров исторического рейса, поделился своими впечатлениями от поездки.

    Автор отмечает, что восстановление маршрута является важным элементом государственной программы "Великое возвращение" и играет ключевую роль в возрождении Агдама -  города, превратившегося после конфликта в "город-призрак".

    Особое внимание в статье уделяется техническому оснащению маршрута. Линию обслуживают современные электропоезда FLIRT производства швейцарской компании Stadler. Эти составы отличаются повышенным уровнем комфорта и безопасности.

    Знаковым элементом возрождения транспортной инфраструктуры стал новый Агдамский железнодорожный и автовокзальный комплекс – первый мультимодальный транспортный узел такого масштаба в Азербайджане, отмечает автор.

    "Запуск железнодорожного сообщения между Баку и Агдамом – это важнейшая веха для всего транспортного сектора Азербайджана", – подчеркивает Бускардини. По его мнению, это не только открывает новые перспективы для развития внутреннего туризма, но и способствует полноценной интеграции освобожденных территорий в общую инфраструктуру страны.

    Журналист также отмечает стратегическое значение этого проекта в контексте международных транспортных коридоров. Расположение Азербайджана на пересечении маршрутов "Восток–Запад" и "Север–Юг" превращает подобные инфраструктурные инвестиции в проекты международного значения, эффект от которых ощущается далеко за пределами национальных границ.

    Travel Tomorrow   Поезд Баку-Агдам   символ возрождения региона   Азербайджан   Карабах  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    "Travel Tomorrow": Bakı-Ağdam dəmir yolu marşrutunun bərpası regionun miqyaslı dirçəlişinin rəmzidir
    Английская версия Английская версия
    Travel Tomorrow: Resumption of Baku-Aghdam railway route - symbol of large-scale revival of region

    Последние новости

    16:18
    Фото

    Президент Ильхам Алиев выступил на встрече в формате "ШОС плюс" - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    16:14
    Фото

    Минэкологии: В некоторых лесах распространились вредители, повреждающие зеленые насаждения

    Экология
    16:09

    Президент ICPC назвал Баку "самым умным городом планеты"

    Финансы
    16:03

    Ильхам Алиев: Безвизовый режим для граждан Азербайджана и Китая придает импульс развитию туризма

    Внешняя политика
    16:00

    В Карабахе будет поощряться интенсивное и супер-интенсивное садоводство

    АПК
    15:55

    На суде оглашены показания Левона Мнацаканяна по уголовному делу, данные им в ходе предварительного следствия

    Происшествия
    15:51

    ОБСЕ: Решение о закрытии Минского процесса принято единогласно

    Внешняя политика
    15:41

    ОБСЕ приветствует закрытие Минского процесса по инициативе Азербайджана и Армении

    Внешняя политика
    15:32

    Гражданам в рамках "Великого возвращения" предоставят 50%-ные субсидии на сельхозпроизводство

    АПК
    Лента новостей