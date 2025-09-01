Travel Tomorrow: Возобновление ж/д маршрута Баку-Агдам – символ масштабного возрождения региона

После более чем тридцатилетнего перерыва между столицей Азербайджана и освобожденным Агдамом вновь курсируют пассажирские поезда. Это событие знаменует не просто открытие транспортного маршрута, но и символизирует масштабное возрождение региона.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье журналиста Антонио Бускардини для Travel Tomorrow.

Бускардини, ставший одним из первых пассажиров исторического рейса, поделился своими впечатлениями от поездки.

Автор отмечает, что восстановление маршрута является важным элементом государственной программы "Великое возвращение" и играет ключевую роль в возрождении Агдама - города, превратившегося после конфликта в "город-призрак".

Особое внимание в статье уделяется техническому оснащению маршрута. Линию обслуживают современные электропоезда FLIRT производства швейцарской компании Stadler. Эти составы отличаются повышенным уровнем комфорта и безопасности.

Знаковым элементом возрождения транспортной инфраструктуры стал новый Агдамский железнодорожный и автовокзальный комплекс – первый мультимодальный транспортный узел такого масштаба в Азербайджане, отмечает автор.

"Запуск железнодорожного сообщения между Баку и Агдамом – это важнейшая веха для всего транспортного сектора Азербайджана", – подчеркивает Бускардини. По его мнению, это не только открывает новые перспективы для развития внутреннего туризма, но и способствует полноценной интеграции освобожденных территорий в общую инфраструктуру страны.

Журналист также отмечает стратегическое значение этого проекта в контексте международных транспортных коридоров. Расположение Азербайджана на пересечении маршрутов "Восток–Запад" и "Север–Юг" превращает подобные инфраструктурные инвестиции в проекты международного значения, эффект от которых ощущается далеко за пределами национальных границ.