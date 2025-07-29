Travel Tomorrow: Азербайджанская кухня – богатое разнообразие традиционных блюд

Известное туристическое издание Евросоюза Travel Tomorrow подготовило репортаж об азербайджанской национальной кухне.
Как сообщает Report, автор статьи рассказывает о своих впечатлениях от визита в Нахчыванскую Автономную Республику, делая акцент на местных блюдах и сельхозпродукции.
В статье отмечается, азербайджанская кухня предлагает богатое разнообразие традиционных блюд, приготовленных из свежих местных продуктов.
Автор особо отметил традиционное блюдо долма, салат "Албалы" - сочетание вишни, помидоров, красного лука и базилика, прохладительный напиток Айран, ордубадскую яичницу, а также чай с вареньем.
Отмечается, что уникальная азербайджанская культура чая включена в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в 2022 году.