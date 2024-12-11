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Объем экспорта и импорта туристических услуг Азербайджана вырос почти на 43%

Объем экспорта и импорта туристических услуг Азербайджана вырос почти на 43% Оборот туристических услуг Азербайджана в январе-сентябре этого года увеличился на 42,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 2,8 млрд долларов США.
Туризм
11 декабря 2024 г. 12:56
Объем экспорта и импорта туристических услуг Азербайджана вырос почти на 43%

Оборот туристических услуг Азербайджана в январе-сентябре этого года увеличился на 42,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 2,8 млрд долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центробанк.

В отчетном периоде образовался профицит в размере 400 млн долларов в результате превышения экспорта туристических услуг (1,6 млрд долларов) над импортом (1,2 млрд долларов). За этот период число граждан страны, выезжающих за границу, увеличилось на 18,9%, а число иностранных граждан, прибывающих в Азербайджан - на 29,1%.

Стоимость оказанных за рубежом резидентам Азербайджана туристических услуг составила 1,2 млрд долларов. Из них 78,4% связаны с личными поездками азербайджанских граждан (за исключением стоимости "челночного" бизнеса).

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Версия на английском языке Azerbaijan sees nearly 43% increase in tourism services turnover
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın qarşılıqlı turizm xidmətlərinin dövriyyəsi 43 %-ə yaxın artıb

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