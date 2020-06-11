Торгпред: Weekend-туры в Азербайджан были бы очень востребованы в России

С января по апрель 2020 года Азербайджан посетили чуть более полумиллиона иностранцев, что на 36,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. После окончания пандемии туристов ждет новое обслуживание, необходимы новые предложения, новые санитарные нормы и так далее. Как передает российское бюро Report, об этом заявил торговый представитель Азербайджана в России Руслан Алиев в ходе онлайн-конференция "Туризм 2020. Антикризисные практики".

"Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своих выступлениях неоднократно говорил о развитии ненефтяного сектора экономики и отметил четыре главных направления: агропромышленность, транспорт и логистика, туризм и развитие IT-индустрии», - сказал он.

Р. Алиев подчеркнул, что за последние 10 лет в Азербайджане проведена колоссальная работа по развитию инфраструктуры, которая помогает развитию туристической отрасли: "Это роскошный аэропорт, хорошие дороги, отели, а также индустрия развлечений - музеи, театры, выставки и так далее".

"Туризм - это очень важная отрасль, которая сейчас, к сожалению, претерпевает большие сложности. В прошлом году около миллиона российских туристов посетили Азербайджан. В Азербайджане развиты разные виды туризма: классический туризм, гастротуризм, лечебный туризм, в последние годы набирает обороты винный туризм. Помимо государства, сами предприниматели играют большую роль в развитии этой отрасли", - отметил торговый представитель Азербайджана в России.

Говоря о новых идеях развития туризма, Руслан Алиев предложил проводить для туристов соседних стран мини-туры на 3-5 дней, которые бы за короткое время раскрыли им всю красоту Азербайджана: "У Азербайджана есть своя уникальная ниша. У нас сложились замечательные отношения как с Россией, так и с другими соседними странами. Хорошо было бы придумать какие-то weekend-туры с пятницы по воскресенье, которые бы позволили и увидеть, и прочувствовать Азербайджан. Они были бы очень востребованы: лететь недалеко, хорошая инфраструктура, комфортная атмосфера, знание русского языка. Это позволило бы туристу за 3-5 дней прочувствовать Азербайджан. Причем устраивать туры не только в Баку, но Гянджу, Шамахы, северные районы и т.д".