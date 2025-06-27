Телеканал AnewZ подготовил сюжет о туристическом потенциале Шуши

Азербайджанский телеканал AnewZ в рамках авторского проекта Destination представил на своем YouTube-канаде второй сюжет о Шуше, в котором раскрывается туристический потенциал города.

Азербайджанский телеканал AnewZ в рамках авторского проекта Destination представил на своем YouTube-канаде второй сюжет о Шуше, в котором раскрывается туристический потенциал города.

Как сообщает Report , материал под названием "Пункт назначения: Шуша, Азербайджан" предлагает ознакомиться с живым наследием одной из великих культурных столиц мира.

Отмечается, что обретшая известность как "Колыбель азербайджанской музыки" и "Храм искусств на Кавказе" Шуша по праву восстановлена как культурная столица Азербайджана и получила мировое признание в качестве культурной столицы тюркского мира (2023) и исламского мира (2024).

Особое место в сюжете отведено музыкальному фестивалю "Харыбюльбюль", отражены кадры из Дома-музея Бюльбюля, недавно вновь открытого Дома-музея Узеира Гаджибейли.

Подробнее в материале: