Теймур Гасанов: Новый рейс между Баку и Ташкентом подтверждает растущий интерес к Азербайджану

Теймур Гасанов: Новый рейс между Баку и Ташкентом подтверждает растущий интерес к Азербайджану

Рейсы узбекской авиакомпании "Centrum Air" между Баку и Ташкентом расширят транспортные связи между двумя странами.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Международного аэропорта Гейдар Алиев Теймур Гасанов в своем комментарии журналистам.

Гасанов положительно оценил запуск прямых рейсов Centrum Air и отметил, что наличие нового авиаперевозчика на популярном маршруте подтверждает растущий интерес к азербайджанскому рынку.

"Это также поспособствует укреплению транспортных связей между Азербайджаном и Узбекистаном. Расширение маршрутной сети остается для нас стратегическим приоритетом и мы готовы к углублению сотрудничества с международными авиакомпаниями", - сказал Гасанов.

Отметим, что "Centrum Air" с сегодняшнего дня запускает регулярные рейсы по маршруту Ташкент-Баку-Ташкент. Полеты будут осуществляться каждый понедельник на самолетах Airbus A320.