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Теймур Гасанов: Габала становится частью глобальной авиационной карты

Теймур Гасанов: Габала становится частью глобальной авиационной карты Прямые рейсы между Абу-Даби и Габалой имеют стратегическое значение с точки зрения интеграции регионов Азербайджана в международные транспортные и логистические коридоры.
Туризм
19 июня 2025 г. 15:19
Теймур Гасанов: Габала становится частью глобальной авиационной карты

Прямые рейсы между Абу-Даби и Габалой имеют стратегическое значение с точки зрения интеграции регионов Азербайджана в международные транспортные и логистические коридоры.

Как сообщает командированный в Габалу корреспондент Report, об этом сообщил журналистам директор Международного аэропорта Гейдар Алиев Теймур Гасанов в ходе медиа-тура в рамках запуска прямого рейса из Абу-Даби в Габалу.

"Этот рейс не только укрепляет позиции Габалы на глобальной авиационной карте, но и способствует увеличению туристического, инвестиционного и логистического потенциала северо-западного региона страны. Мы рассматриваем этот маршрут как часть региональной стратегии развития международного воздушного сообщения, а также как элемент масштабной концепции развития, которая служит укреплению позиции Азербайджана как динамичного транспортного узла, расположенного в самом центре Евразии,, - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Teymur Həsənov: "Qəbələ qlobal aviasiya xəritəsinin bir hissəsinə çevrilir"

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