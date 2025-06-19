Теймур Гасанов: Габала становится частью глобальной авиационной карты

Прямые рейсы между Абу-Даби и Габалой имеют стратегическое значение с точки зрения интеграции регионов Азербайджана в международные транспортные и логистические коридоры.

Прямые рейсы между Абу-Даби и Габалой имеют стратегическое значение с точки зрения интеграции регионов Азербайджана в международные транспортные и логистические коридоры.

Как сообщает командированный в Габалу корреспондент Report, об этом сообщил журналистам директор Международного аэропорта Гейдар Алиев Теймур Гасанов в ходе медиа-тура в рамках запуска прямого рейса из Абу-Даби в Габалу.

"Этот рейс не только укрепляет позиции Габалы на глобальной авиационной карте, но и способствует увеличению туристического, инвестиционного и логистического потенциала северо-западного региона страны. Мы рассматриваем этот маршрут как часть региональной стратегии развития международного воздушного сообщения, а также как элемент масштабной концепции развития, которая служит укреплению позиции Азербайджана как динамичного транспортного узла, расположенного в самом центре Евразии,, - сказал он.