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Ташкент и Баку для поездок могут разрешить использовать ID-карты вместо загранпаспортов

Ташкент и Баку для поездок могут разрешить использовать ID-карты вместо загранпаспортов Узбекистан и Азербайджан рассматривают возможность использования биометрических паспортов вместо загранпаспортов для поездок между двумя странами.
Туризм
31 января 2025 г. 11:54
Ташкент и Баку для поездок могут разрешить использовать ID-карты вместо загранпаспортов

Узбекистан и Азербайджан рассматривают возможность использования биометрических паспортов вместо загранпаспортов для поездок между двумя странами.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, этот вопрос был обсужден между представителями Управления въезда-выезда и оформления граждан (УВВиОГ) МВД Узбекистана и Государственной миграционной службы Азербайджана с участием сотрудников консульских и правовых департаментов МИД обеих стран.

Обсуждена возможность признания биометрических ID-карт в качестве документа для пересечения границ Узбекистана и Азербайджана.

Стороны отметили, что данный шаг упростит передвижение граждан, укрепит двусторонние отношения и расширит сотрудничество в области миграционной политики.

В случае одобрения вопроса, поездки в обе страны с применением биометрических ID-карт будут более удобными и позволят гражданам обеих стран пересекать границу без необходимости оформления заграничного паспорта.

Ожидается, что принятие этого решения позволит интенсифицировать торгово-экономические, культурные и туристические связи между двумя странами.

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Версия на английском языке Tashkent and Baku may allow use of biometric passports for travel
Версия на азербайджанском языке Daşkənd və Bakı səfərlər üçün biometrik pasportlardan istifadəyə icazə verə bilər

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