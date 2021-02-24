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Тайвань с 1 марта снимет запрет на въезд иностранцев

Тайвань с 1 марта снимет запрет на въезд иностранцев Въезжать на остров возможно будет при получении визовых разрешений и наличии отрицательного теста на коронавирус
Туризм
24 февраля 2021 г. 13:06

Тайваньские власти приняли решение о снятии с 1 марта запрета на въезд иностранцев, также они смягчат карантинный режим для деловых путешественников из ряда стран.

Как передает Report, об этом сообщило в среду центральное информационное агентство Тайваня.

Согласно новым правилам, иностранные граждане смогут въезжать на остров при получении визовых разрешений от заграничных представительств Тайваня и наличии отрицательного теста на коронавирус. При этом лица, приезжающие с целью делового туризма из стран с низким или умеренным риском распространения коронавируса, смогут подать заявку на сокращение периода обязательного карантина с двух недель до 5-7 дней.

Тайваньские власти ввели временный запрет на въезд иностранцев с 1 января на фоне распространения нового британского штамма коронавирусной инфекции. С тех пор на остров пускали только резидентов и отдельные группы людей при наличии отрицательного теста на вирус. Все транзитные рейсы также были отменены.

С начала пандемии на Тайване был отмечен один из самых низких в мире показателей заболеваемости COVID-19. Общее число зарегистрированных на острове случаев составило 946, подавляющее большинство из них завозные.

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