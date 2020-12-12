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Таиланд возобновит выдачу туристических виз по прибытии в страну

Таиланд возобновит выдачу туристических виз по прибытии в страну А срок их действия будет продлен с 30 до 45 дней
Туризм
12 декабря 2020 г. 15:30

Власти Таиланда намерены вернуть туристические визы по прибытию и продлить срок их действия с 30 до 45 дней.

Как передает Report, об этом сообщает портал Travel Daily (TD).

"Власти Таиланда планируют вернуться к практике выдачи туристических виз по прибытии. Они также намерены увеличить срок их действия с 30 до 45 дней, чтобы путешественники могли пройти в стране 14-дневный карантин", - пишет портал. Визы будут доступны туристам из 56 стран.

Как отмечается, мера направлена на стимулирование экономики за счет удвоения числа прибывающих в страну иностранных путешественников. В министерстве здравоохранения Таиланда уверены, что смогут сдержать распространение COVID-19.

На данный момент Таиланд выдает лишь долгосрочные визы типа TR и STV, для получения которых нужно соблюсти ряд условий - в том числе, подтвердить платежеспособность и наличие медицинской страховки на сумму 100 тысяч долларов США. Туристам нужно сделать ПЦР-тест на коронавирус перед вылетом, получить справку о здоровье, а после прилета провести 14 дней на карантине в одном из одобренных правительством отелей.

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