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Таиланд сократит карантин для прибывающих в страну до 10 дней

Таиланд сократит карантин для прибывающих в страну до 10 дней Это решение не распространяется на посетителей из стран, где зафиксированы новые штаммы коронавируса
Туризм
19 марта 2021 г. 15:08
Таиланд сократит карантин для прибывающих в страну до 10 дней

Власти Таиланда объявили о сокращении с 1 апреля карантина для прибывающих в страну с двух недель до 10 дней, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По его данным, новая мера принимается в связи с тяжелым состоянием экономики и туризма в стране из-за пандемии. Отмечается, что сокращение периода карантина не распространяется на посетителей из стран, где зафиксированы новые штаммы вируса.

При этом 8 марта Минздрав королевства сообщил, что для вакцинированных от коронавируса иностранных граждан период обязательного пребывания в карантине с апреля будет сокращен до семи дней.

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