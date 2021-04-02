Таиланд сократил карантин для путешественников с прививкой от коронавируса

Исключение составляют въезжающие из 11 стран Африки

Власти Таиланда сократили в два раза двухнедельный карантин при въезде в страну для тех, кто уже сделал прививку от коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства страны Тани Санграта.

Для остальных путешественников карантин тоже сократили - до 10 дней. Исключение составляют въезжающие из 11 стран Африки, им по-прежнему придется проводить на карантине две недели. Решение вступило в силу 1 апреля.

Т. Санграта уточнил, что наличие прививки от коронавируса нужно будет подтвердить сертификатом, одобренным тайской администрацией по контролю за продуктами питания и лекарствами или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В Таиланде разрешены семь вакцин, включая Sinovac, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer и Moderna.

Страна надеется к 1 июля полностью отменить карантин на острове Пхукет для посетителей с прививками от COVID-19. Но в этом случае путешественникам придется провести на Пхукете какое-то время, вероятно, до недели, перед тем, как им разрешат передвигаться по остальной части Таиланда.

Таиланд был почти полностью закрыт для иностранцев на протяжении года и поддерживал число заражений и смертей от коронавируса на низком уровне. С начала пандемии в стране заразились COVID-19 более 28,8 тыс. человек, 94 человека умерли.