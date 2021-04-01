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Таиланд сокращает карантин для большинства иностранных туристов до 10 дней

Таиланд сокращает карантин для большинства иностранных туристов до 10 дней Прибывающим из 11 стран все же придется изолироваться на 14 дней
Туризм
1 апреля 2021 г. 11:31
Таиланд сокращает карантин для большинства иностранных туристов до 10 дней

Власти Таиланда с 1 апреля обновили правила въезда для иностранцев, которые будут действовать до 30 сентября 2021 года. Основным нововведением является сокращение периода пребывания в платном карантине с 14 до 10 дней практически для всех путешественников. Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Прибывающим из 11 стран мира все же придется изолироваться на 14 дней. Речь идет о Ботсване, Камеруне, Демократической Республике Конго, Гане, Кении, Мозамбике, Руанде, ЮАР, Танзании, Замбии и Зимбабве, где распространяется южноафриканский вариант коронавируса.

Однако до июля, несмотря на наличие прививки, людям все же придется проходить карантин, который составит семь дней. Кроме того, иностранцы должны иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный до поездки в Таиланд, пройти еще один по приезде, а также провести заключительный - на пятый-шестой день изоляции.

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