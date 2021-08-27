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Таиланд сделал послабления для привитых "Спутником V" туристов

Таиланд сделал послабления для привитых "Спутником V" туристов Власти Таиланда разрешили вакцинированным российской вакциной против коронавируса "Спутник V" прибывать на курортные острова Пхукет и Самуи без прохождения карантина.
Туризм
27 августа 2021 г. 17:22
Таиланд сделал послабления для привитых Спутником V туристов

Власти Таиланда разрешили вакцинированным российской вакциной против коронавируса "Спутник V" прибывать на курортные острова Пхукет и Самуи без прохождения карантина.

Как передает Report, об этом в пятницу сообщил ТАСС генеральный консул РФ в Пхукете Владимир Соснов.

"Власти Таиланда приняли решение разрешить въезд в страну иностранным туристам, полностью привитым российской вакциной от коронавируса "Спутник V", в рамках программ "Пхукетская песочница" и "Самуи плюс" без обязательного прохождения 14-дневного карантина, - рассказал он. - Для въезда на территорию Таиланда в рамках указанных программ необходимо оформить разрешение на въезд в посольстве Таиланда". "Подавать документы на его получение, по данным посольства Таиланда в Москве, можно уже с сегодняшнего дня", — уточнил Соснов.

В разговоре с корреспондентом ТАСС генеральный представитель туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков отметил, что "длительный процесс ожидания одобрения "Спутника V" для прибытия на Пхукет не прошел зря". "Люди, которые заинтересованы в поездке в Таиланд, могут подавать документы для получения сертификата для прибытия уже сейчас, но въезд с вакциной "Спутник V" разрешен с 1 сентября", — пояснил он.

"Мы ожидаем увеличение спроса по направлению Таиланд, но пока через Доху или Катар, - продолжил специалист. - Будем ждать прямых рейсов, которые планируются из Москвы и Сибири с конца октября". "Пока нет прямого авиасообщения, рассчитывать на какой-то большой поток туристов очень сложно", - считает он.

По мнению Снеткова, "сейчас первыми путешественниками могут стать индивидуальные туристы". "В дальнейшем, когда будет упрощена схема получения сертификата на въезд и появятся прямые перелеты, а также будет уменьшено количество ПЦР-тестов, можно рассчитывать на прилет в Таиланд туристов, пользующихся услугами туроператоров и агентов. Чтобы это произошло, нам необходимо разрешение российского оперштаба для открытия полетов в Таиланд", - подытожил он.

В Таиланде, население которого составляет 69,6 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. В пятницу Минздрав информировал о 18,7 тыс. заразившихся и 273 умерших за сутки. На данный момент общее число инфицированных в королевстве превысило 1,13 млн, вылечились более 943,7 тыс. человек, умерли более 10,5 тыс. пациентов. Режим чрезвычайного положения действует до 30 сентября.

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