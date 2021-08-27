Таиланд сделал послабления для привитых "Спутником V" туристов

Власти Таиланда разрешили вакцинированным российской вакциной против коронавируса "Спутник V" прибывать на курортные острова Пхукет и Самуи без прохождения карантина.

Власти Таиланда разрешили вакцинированным российской вакциной против коронавируса "Спутник V" прибывать на курортные острова Пхукет и Самуи без прохождения карантина.

Как передает Report, об этом в пятницу сообщил ТАСС генеральный консул РФ в Пхукете Владимир Соснов.

"Власти Таиланда приняли решение разрешить въезд в страну иностранным туристам, полностью привитым российской вакциной от коронавируса "Спутник V", в рамках программ "Пхукетская песочница" и "Самуи плюс" без обязательного прохождения 14-дневного карантина, - рассказал он. - Для въезда на территорию Таиланда в рамках указанных программ необходимо оформить разрешение на въезд в посольстве Таиланда". "Подавать документы на его получение, по данным посольства Таиланда в Москве, можно уже с сегодняшнего дня", — уточнил Соснов.

В разговоре с корреспондентом ТАСС генеральный представитель туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков отметил, что "длительный процесс ожидания одобрения "Спутника V" для прибытия на Пхукет не прошел зря". "Люди, которые заинтересованы в поездке в Таиланд, могут подавать документы для получения сертификата для прибытия уже сейчас, но въезд с вакциной "Спутник V" разрешен с 1 сентября", — пояснил он.

"Мы ожидаем увеличение спроса по направлению Таиланд, но пока через Доху или Катар, - продолжил специалист. - Будем ждать прямых рейсов, которые планируются из Москвы и Сибири с конца октября". "Пока нет прямого авиасообщения, рассчитывать на какой-то большой поток туристов очень сложно", - считает он.

По мнению Снеткова, "сейчас первыми путешественниками могут стать индивидуальные туристы". "В дальнейшем, когда будет упрощена схема получения сертификата на въезд и появятся прямые перелеты, а также будет уменьшено количество ПЦР-тестов, можно рассчитывать на прилет в Таиланд туристов, пользующихся услугами туроператоров и агентов. Чтобы это произошло, нам необходимо разрешение российского оперштаба для открытия полетов в Таиланд", - подытожил он.

В Таиланде, население которого составляет 69,6 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. В пятницу Минздрав информировал о 18,7 тыс. заразившихся и 273 умерших за сутки. На данный момент общее число инфицированных в королевстве превысило 1,13 млн, вылечились более 943,7 тыс. человек, умерли более 10,5 тыс. пациентов. Режим чрезвычайного положения действует до 30 сентября.