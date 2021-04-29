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Таиланд с 1 мая вводит 14-дневный карантин для туристов и новые ограничения

Таиланд с 1 мая вводит 14-дневный карантин для туристов и новые ограничения Комендантского часа нет, однако в нескольких провинциях жителям не рекомендуется в вечернее покидать дома
Туризм
29 апреля 2021 г. 20:02
Таиланд с 1 мая вводит 14-дневный карантин для туристов и новые ограничения

Власти Таиланда возобновляют с 1 мая двухнедельный карантин для прибывающих в страну на фоне роста числа инфицированных коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг на специальном брифинге сообщил заместитель пресс-секретаря МИД королевства Натапану Нопакун.

"Между тем люди, получившие разрешение на въезд в страну до 1 мая и прибывшие до 6 мая, смогут воспользоваться сокращенным периодом изоляции в 7-10 дней в зависимости от наличия вакцины", - пояснил он. После этого всем "вне зависимости от национальности и наличия прививки необходимо будет проходить 14-дневный карантин". Кроме того, снова запрещено покидать номера, за исключением лечения или прохождения тестов на наличие коронавируса, которые будут производиться трижды.

Вместе с тем Бангкок, а также провинции Чонбури, Чиангмай, Нонтхабури, Патхумтхани и Самутпракан теперь обозначаются "темно-красными" зонами, в которых с 1 мая будет действовать максимальный контроль в связи с высоким числом инфицированных. В "красную" зону попали 45 провинций, а в "оранжевую" - 26.

По всей стране ношение защитных масок при выходе на улицу является обязательным, а все развлекательные заведения и школы остаются закрытыми. Комендантского часа нет, однако в нескольких провинциях жителям не рекомендуется в вечернее покидать дома.

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Версия на азербайджанском языке Tailand mayın 1-dən turistlər üçün 14 günlük karantin tətbiq edəcək
Версия на английском языке Thailand introduces 14-day tourist quarantine, new restrictions from May 1

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