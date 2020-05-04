Таиланд после кризиса планирует привлекать состоятельных туристов

После кризиса Таиланд в первую очередь сосредоточится на привлечении состоятельных туристов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает The Sun.Власти приняли решение с 3 мая открыть рынки, кафе и рестораны.Запрет на международные путешествия действует до 30 мая, но власти уже рассматривают вопрос о возобновлении туризма.Причем особенно ждут тех путешественников, которые могут позволить себе длительное пребывание в стране и готовы тратить средства на роскошный отдых, останавливаясь в пятизвездочных отелях.Глава министерства туризма и спорта Пхипхат Ратчакитпракарн (Phiphat Ratchakitprakarn) сообщил, что они стремятся "привлечь определенную группу путешественников для посещения избранных мест". В первую очередь, это острова Самуи и Ко Панган.Кроме того, на островах проще организовать контроль прибывающих "по предотвращению потенциального импорта вируса".В Таиланде заражены коронавирусом 2 954 жителя, скончались – 54.