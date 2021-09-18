Таиланд обещает открыть Бангкок для иностранных туристов 15 октября

Власти Таиланда приняли решение перенести дату открытия Бангкока для иностранных туристов с прививкой с 1 октября на 15 октября из-за низких темпов вакцинации в столице.

Власти Таиланда вновь решили перенести сроки открытия Бангкока для иностранных туристов с прививкой по причине низких темпов вакцинации в столице. Новая дата - 15 октября.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс" ранее предполагалось разрешить въезд в столицу страны иностранцам, прошедшим вакцинацию с 1 октября.

По словам министра туризма и спорта Таиланда Пипата Ратчакитпракарна, это может случиться лишь в том случае, если 70% населения Бангкока будет привито от коронавируса. На этой неделе эта цифра достигает лишь 37%.

Как сообщает местное издание Кhaosod, вновь отложенное открытие Бангкока ставит под вопрос запуск международного туризма с 1 октября и в других четырех провинциях страны - Чонбури, Чиангмай, Пхетбури и Прачуап Кири Хан.

«План прошел тщательную оценку экспертами в области здравоохранения, которые сочли, что количество вакцинированного населения недостаточно велико. Ряд владельцев бизнеса также опасается, что к 1 октября они не смогут подготовиться», - пишет газета.

В начале сентября стало известно, что Таиланд с 1 октября планирует открыть для иностранных туристов ряд регионов, среди них - Бангкок, Паттайя, Хуахин и Чиангмай. В настоящее время иностранные туристы с прививкой от коронавируса могут посетить Пхукет в рамках программы «Песочница Пхукета», а также остров Самуй и соседние острова по программе «Самуй Плюс».

В рамках программы «Песочница Пхукета» иностранцы могут въезжать на остров из стран с низким и средним уровнем распространения коронавируса, если они прошли полную вакцинацию не менее чем за 14 дней до предполагаемого путешествия. «Самуй Плюс» подразумевает, что вакцинированные туристы должны провести первые семь дней на острове Самуй, а на Панган и Тао могут отправиться, начиная с восьмого дня. С 1 сентября власти Таиланда разрешили туристам, привитым от коронавируса российским препаратом «Спутник V», посещать острова Пхукет и Самуй без прохождения двухнедельного карантина.