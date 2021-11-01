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Таиланд открылся без карантина для путешественников из 63 стран

Таиланд открылся без карантина для путешественников из 63 стран Полностью привитые от коронавируса путешественники из 63 стран и территорий с сегодняшнего дня могут прибывать в Таиланд без прохождения карантина, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Туризм
1 ноября 2021 г. 12:11
Таиланд открылся без карантина для путешественников из 63 стран

Полностью привитые от коронавируса путешественники из 63 стран и территорий с сегодняшнего дня могут прибывать в Таиланд без прохождения карантина, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

За несколько дней до этого министерство иностранных дел королевства увеличило список на 17 государств с 46 ранее утвержденных. Следующий пересмотр списка и его обновление запланированы на 15 ноября.

Согласно новым правилам, путешественникам из 63 стран необходимо провести одну ночь в отеле в ожидании отрицательного результата сделанного по прибытии ПЦР-теста, после чего они могут отправиться в любую точку страны.

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Версия на английском языке Thailand quarantine free for travelers from 63 countries
Версия на азербайджанском языке Tailandda 63 ölkədən olan turistlərə karantin tətbiq olunmayacaq

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